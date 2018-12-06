Убытки пражской «Спарты» превысили 700 млн крон

Рекордными оказались в 2017 году убытки самого популярного в Чехии футбольного клуба «Спарта». По данным издания E15, финансовые потери составили 723,8 млн крон (почти 28 млн евро). Специалисты это связывают с неудачным выступлением «красных» в еврокубках, а также покупкой дорогостоящих футболистов, на приглашении которых настаивал экс-тренер команды Андреа Страмаччони.

Итальянский специалист работал в «Спарте» с мая 2017 по март 2018 гг. За это время пражане приобрели сразу одиннадцать игроков, в том числе трех самых дорогих футболистов в истории чешского первенства – израильтянина Таль Бен-Хаима, турка Семи Кая и румына Николаэ Станчу.