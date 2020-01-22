Убирать брошенные автомобили с улиц Чехии станет легче

Нижняя палата парламента ЧР приняла поправку к закону, которая дает право эвакуировать с улиц, шоссе и парковок автомобили с просроченным более шести месяцев техосмотром. Поправка передана на рассмотрение в Сенат. Согласно действующему законодательству, брошенный на улице автомобиль можно в отсутствии хозяина убрать только в случае существенного повреждения кузова, или если у него отсутствует двигатель.

В поправке указано, что владелец места, где припаркован брошенный автомобиль, сначала должен потребовать от хозяина транспортного средства провести ТО или его переставить. Если это не возымеет действия, автомобиль через два месяца будет эвакуирован за счет своего хозяина. Если последний так и не проявит интереса к своей собственности, владелец улицы или парковки может продать автомобиль с аукциона или сдать в утиль.