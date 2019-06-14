У Вышеградской четверки пока нет единого кандидата на пост главы Европейской комиссии

Премьер-министры государств Вышеградской четверки (V4) во время неформальной встречи в Будапеште не сошлись во мнении относительно кандидатов на руководящий пост в Европейской комиссии, сообщил «Чешскому Радио» глава правительства ЧР Андрей Бабиш.

Председатель ЕК в рамках европейских структур пользуется наибольшим весом, заявил премьер, поэтому нужно найти такого кандидата, который способен удовлетворить всем требованиям.

Бабиш по итогам встречи далее сообщил, что V4 (Чехия, Словакия, Венгрия, Польша) поддерживает начало переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии, так как это государство выполнило все поставленные ему условия, в том числе поменяло свое название.