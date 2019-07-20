У транзитных магистралей остались десятки билбордов, невзирая на запрет

С 1 сентября 2017 года в Чехии действует запрет на размещение широкоформатных рекламных щитов в непосредственной близости от транзитных автомагистралей и шоссе первой категории, соответственно, ближе 250 и 50 метров. Несмотря на это обстоятельство на своих местах к сегодняшнему дню осталось несколько десятков билбордов. «Чешскому Радио» эту информацию подтвердило транспортное министерство. Отстранить широкоформатные рекламные щиты из «охранных зон» должны непосредственно их владельцы.

Часть запрещенных билбордов транспортное ведомство ликвидировало самостоятельно, и ныне занимается взысканием потраченных средств с ответственных компаний. Общее количество гигантских рекламных щитов, а по всей территории страны их насчитывалось около 3000, сократилось на две трети. Запрет на размещение билбордов в непосредственной близости от транзитных автомагистралей и шоссе первой категории был введен с целью увеличения безопасности на дорогах со скоростным движением.