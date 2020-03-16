У половины инфицированных коронавирусом не удается определить источник заражения

На утро 15 марта, понедельник, в Чехии подтверждено 298 случаев заражения коронавирусом. За сутки число инфицированных увеличилось на 84 человека. Почти у половины зараженных (46%) медики не могут определить источник заражения. Треть заразилась за границей, 20% – в Чехии.

Как сообщил после ночного заседания правительства министр здравоохранения Адам Войтех, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы пытаются установить тех, с кем контактировали заразившиеся. Однако в данный момент уже нет возможности отследить всех.

Среди стран-источников заражения по-прежнему лидируют Италия (76 случаев) и Австрия (13).