У Карела Готта диагностирована острая лейкемия, в настоящее время знаменитый эстрадный исполнитель проходит курс лечения в Общей университетской больнице в Праге. Об этом сообщил сам певец в своем аккаунте в Facebook.

«Около полутора лет назад у меня обнаружили проблемы с кровообразованием, несмотря на разные способы лечения, в последние месяцы это перешло в острую лейкемию, - написал Готт. - Я не хотел никого обременять своими проблемами, я не такой человек, который о своей частной жизни, а особенно о состоянии здоровья, сообщает публике, чтобы получить ее сочувствие. Со своей болезнью я хотел разобраться сам вместе с коллективом медиков, вместе со своей женой и своими близкими».