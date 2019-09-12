У Карела Готта диагностирована лейкемия

Тимур Кашапов
12-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

У Карела Готта диагностирована острая лейкемия, в настоящее время знаменитый эстрадный исполнитель проходит курс лечения в Общей университетской больнице в Праге. Об этом сообщил сам певец в своем аккаунте в Facebook.

«Около полутора лет назад у меня обнаружили проблемы с кровообразованием, несмотря на разные способы лечения, в последние месяцы это перешло в острую лейкемию, - написал Готт. - Я не хотел никого обременять своими проблемами, я не такой человек, который о своей частной жизни, а особенно о состоянии здоровья, сообщает публике, чтобы получить ее сочувствие. Со своей болезнью я хотел разобраться сам вместе с коллективом медиков, вместе со своей женой и своими близкими».

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 