У члена правления автоконцерна Škoda обнаружен коронавирус

Коронавирус нового типа был обнаружен у члена правления автоконцерна Škoda Богдана Войнара. Данную информацию агентству ЧТК подтвердил источник на предприятии Škoda Auto.
Богдан Войнар является единственным представителем Чехии в совете директоров, состоящем из семи человек. Также Войнар занимает пост президента Ассоциации автомобильной промышленности Чешской Республики.
Из-за пандемии коронавируса 18 марта автопроизводитель Škoda остановил работу всех трех своих заводов на территории Чехии. На данный момент работа прекращена до 6 апреля.
С 17 марта пользоваться общественным транспортом Праги можно только в повязке, закрывающей нос и рот
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