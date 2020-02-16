У чехов, находящихся на карантине после посещения КНР, коронавирус не обнаружен

Как подтвердил министр здравоохранения Адам Войтех, у пятерых чехов, проходящих карантин в больнице «На Буловце» после посещения китайского города Ухань, после повторного теста коронавирус не обнаружен, и они могут отправиться по домам. В Европу чехи были эвакуированы французским самолетом, который вывез в Брюссель граждан нескольких стран ЕС. Из столицы Бельгии в Прагу их доставил чешский спецборт.

После вспышки эпидемии нового китайского коронавируса COVID-19 на наличие инфекции в Чехии было проверено 76 человек. Ни один из них не был инфицирован.

На материковом Китае от вируса нового типа умерло более 1500 человек. Первый летальный исход зарегистрирован во Франции, где скончался 80-летний китайский турист. Число зараженных COVID-19 в мире составляет около 67 000 человек.