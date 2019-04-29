У Чехии имеется 30-дневный запас ГСМ

Чешская Республика в настоящее время имеет запасы ГСМ на следующие 30 дней, несмотря на прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил председатель Государственного управления материальных резервов Павел Швагр после состоявшегося сегодня заседания консультативной группы, в которой представлены все крупные игроки топливного рынка страны. По словам Швагра, поставщики нарастили импорт дизельного топлива из-за рубежа железнодорожным транспортом. Консультативная группа также рекомендовала правительству разморозить госзапасы нефти для НПЗ в Литвинове.

Будущий министр промышленности и торговли Карел Гавличек заявил в интервью информагентству ČTK, что кабинет министров обсудит вопрос выделения нефти из стратегических запасов страны заводу Unipetrol. Как отметил Гавличек, сейчас у компании имеется 5-дневный запас российской нефти. Сколько нефти будет выделено Unipetrol из государственных резервов, будущий министр уточнять отказался со ссылкой на гостайну.