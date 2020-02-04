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У бельгийца, эвакуированного из КНР на одном с чехами самолете, обнаружен коронавирус

Катерина Айзпурвит
04-02-2020
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Тесты подтвердили заражение коронавирусом у одного из восьми бельгийцев, которые в воскресенье, 2 февраля, были эвакуированы из Китая. Тем же бортом в Европу из зоны заражения вернулись пять граждан Чехии.

Хотя тесты не подтвердили наличие у них коронавируса, они остаются на карантине, в пражской больнице «На Буловце».

Самолет предоставленный властями Франции, эвакуировал из города Ухань около 250 человек из 30 стран. Помимо французов, среди пассажиров были бельгийцы, датчане, подданные Нидерландов, чехи и словаки. Борт приземлился в районе Марселя, а затем проследовал в Бельгию. Чехов и словаков в Прагу доставил правительственный самолет.

 
 
 
 
 
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