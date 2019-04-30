Тысячи людей в Праге и других чешских городах протестовали против премьера А. Бабиша и изменений в кабмине

Несмотря на дождливую погоду тысячи людей вышли 29 апреля на демонстрацию протеста против политики премьер-министра Андрея Бабиша и планов по назначению на пост министра юстиции Марии Бенешовой, которая ранее уже занимала этот пост и являлась советником президента Милоша Земана. Демонстранты прошли маршем протеста от Грандчан до Староместской площади Праги, которая оказалась на три четверти заполнена демонстрантами. По данным организаторов, им удалось собрать около 15 тыс. человек.

Общественная организация «Миллион секунд за демократию» считает, что в Чехии независимость юстиции находится под угрозой. Если Мария Бенешова станет главой ведомства, активисты намерены через неделю повторить акцию протеста, в которой примут участие политики. Андрей Бабиш отрицает связь смены министра юстиции с расследованием дела «Гнездо аиста» о злоупотреблении евродотациями, обвиняемыми по которому проходят премьер и члены его семьи. Акции протеста прошли также в Остраве, Оломоуце Чешских Будеёвицах и Градеце Кралове.