Тысячи людей собрались в Праге на демонстрацию протеста против премьера Андрея Бабиша

Десятки тысяч людей по призыву объединения «Миллион мгновений за демократию» собрались на Летенском поле в Праге на демонстрацию протеста против премьера Андрея Бабиша. Организаторы требуют от председателя правительства до 31 декабря 2019 года подать в отставку.

Гражданское объединение «Миллион мгновений за демократию», которое возглавляет Микулаш Минарж, указывает на конфликт интересов председателя правительства Андрея Бабиша в связи с холдингом Agrofert и владением СМИ. Многие наблюдатели уверены, что Андрей Бабиш продолжает контролировать свои компании.

Также активисты требуют сместить со своего поста министра юстиции Марию Бенешеву, которую подозревают в предвзятости и действиях в пользу премьера. Над головами собравшихся были развернуты флаги Чехии и Евросоюза. Участники принесли плакаты с требованием отставки премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана. Фермеры, также поддерживающие протест, прибыли на акцию на тракторах. В ряды демонстрантов влились политики, прежде всего из оппозиционной партии ТОР-09.