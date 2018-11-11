Тысячи горожан и гостей Брно наблюдали за открытием первой бутылки «святомартинского» вина

Тысячи горожан и гостей Брно на заполненной людьми площади Свободы в воскресенье в 11:00 наблюдали за торжественным открытием по случаю отмечаемого 11 ноября праздника св. Мартина первой «святомартинской» бутылки молодого вина.

Традиционная дегустация вин началась на полчаса раньше на брненском Петрове, где вино текущего года освятили. Торжественная процессия, возглавляемая св. Мартином на белом коне, проследовала именно на пл. Свободы, где торжества продлятся до самого вечера. В нынешнем году, согласно информации Винодельческого фонда, на чешский рынок выпущено в общей сложности 2,2 млн бутылок 110 производителей - на этикетке красуется Мартин на коне.

Нынешнее молодое вино по вкусу более насыщенное, чем в минувшие годы. Погодные условия способствовали тому, что виноград достиг полной зрелости.