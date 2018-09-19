Тысячи голов крупного рогатого скота вынужденно отправят на бойню

Недостаток кормов, вызванный летней засухой этого года, вынуждает фермеров сокращать поголовье своих стад. На бойню будут отправлены десятки тысяч животных. Самая тяжелая ситуация с кормами в Центральной Чехии. Сена и соломы удалось заготовить в два раза меньше, чем обыкновенно.

Однако осуществление плана по сокращению мясного поголовья, обращает внимание председатель Сельскохозяйственного союза Матин Пиха, также будет проблематичным. Предложение превышает спрос. Говядины на рынке переизбыток, что ограничивает возможности реализации мяса. Бойни крупный рогатый скот принимают с большими ограничениями.