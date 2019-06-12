Тысячи демонстрантов вышли на улицы крупных чешских городов

В Чехии вновь прошли многотысячные демонстрации против назначения на пост министра юстиции Марии Бенешовой, а также против премьер-министра Андрея Бабиша (АNО). Однако на этот раз демонстрации прошли не в столице, а в региональных центрах, во многих городах количество демонстрантов было выше, чем две недели назад.

Около шести тысяч человек собрались в центре Брно, которое является вторым по величине городе Чехии. Примерно две тысячи демонстрантов вышли на улице города Пльзень, несколько сотен участников собрали демонстрации в городах Чешские Будейовице, Пардубице, Оломоуц, Острава и Градец Кралове. Протесты прошли в более чем в трехстах населенных пунктах.