Тысячи демонстрантов вышли на улицы чешских городов

Ирина Ручкина
12-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Чехии вновь прошли многотысячные демонстрации против назначения на пост министра юстиции Марии Бенешовой, а также против премьер-министра Андрея Бабиша (АNО), и на этот раз демонстрации не в столице, а в региональных центрах. Во многих городах количество демонстрантов было выше, чем две недели назад.

Около шести тысяч человек собрались в центре Брно, втором по величине городе Чехии. Примерно две тысячи демонстрантов вышли на улицы города Пльзень, несколько сотен участников собрали демонстрации в городах Чешские Будейовице, Пардубице, Оломоуц, Острава и Градец Кралове. Протесты прошли в более чем в трехстах населенных пунктах.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 