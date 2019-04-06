Тысячи чешских волонтеров принимают участие в весенней уборке

Множество добровольцев вышли в субботу на улицу, чтобы принять участие в традиционном весеннем мероприятии «Уберем мир, уберем Чехию», цель которого — избавить населенные пункты и природу от мусора и стихийных свалок.

На месте волонтеров обеспечивают перчатками и пакетами для мусора. Добровольцы убирают мусор в лесу, по обочинам дорог, вдоль рек и тропинок. По словам организаторов, в этом году основное внимание уделяется уборке валяющихся на земле старых автомобильных шин. По предварительным оценкам, в этом году в мероприятии, которое является частью всемирного движения «Уберем мир», может принять участие до 80 000 человек.