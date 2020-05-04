Тысячам провинившихся не придется платить штрафы за нарушение правил, введенных с целью ограничения эпидемии коронавируса

Две трети нарушителей правил, введенных правительством с целью ограничения распространения эпидемии нового коронавируса, не будут платить выписанные им штрафы. Это возможно благодаря тому, что городской суд Праги отменил на прошлой неделе четыре приказа Минздрава, ограничивающих свободное передвижение граждан, работу магазинов розничной торговли и сферы услуг.

Чаще всего нарушителям выписывали штрафы за злостное нарушение требования повсеместного ношения защитных масок, запрета на предоставление ряда услуг, проведение мероприятий с участием большого количество человек, которые не являются вместе живущими членами одной семьи и ряда иных нарушений.