Тёк заявил об уходе с поста министра транспорта

Министр транспорта Дан Тёк (от партии ANO) намерен покинуть свой пост. Об этом он заявил в интервью новостному сайту Novinky.cz. Тёк, по своим словам, принял решение давно, однако на основе обоюдной договоренности дал премьеру Андрею Бабишу время на поиск нового кандидата.

По данным СМИ, правительство должна покинуть также министр промышленности и торговли Марта Новакова. Среди других претендентов на отзыв с поста называется министр юстиции Ян Кнежинек.

Премьер обсудит грядущие изменения в составе правительства с президентом Милошом Земаном в среду, во время встречи в Пражском Граде.