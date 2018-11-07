Турпоток в Чехию растет

Число туристов, направляющихся на отдых в чешские отели, пансионаты и кемпинги, стабильно растет. В третьем квартале текущего года их общее количество составило 7,5 миллиона человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года представляет рост на шесть процентных пунктов. Всего в этом году в страну прибыло 28 миллионов зарубежных туристов. Данные обнародовало Чешское статистическое управление.

Чаще других в Чехию приезжают граждане Германии, Словакии и Китая. Наибольший скачок спроса на проживание зафиксирован в Карловарском крае. Растет количество как зарубежных, так и отечественных туристов.