Туристический сувенир – редкое заболевание

Антон Каймаков
19-03-2019
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Четверо чешских туристов заразились бруцеллезом, редкой болезнью, которая на территории современной Чешской Республики и других развитых странах была полностью подавлена еще 60 лет назад. Туристы побывали в Армении, где употребляли в пищу свежее козье молоко, которое и стало источником заражения бруцеллезом. У одного из путешественников болезнь проявилась лишь через полгода после возвращения из поездки.

Редкое инфекционное заболевание диагностировали в Силезской больнице города Опава. Чтобы избавить пациентов от инфекции, им был назначен продолжительный курс лечения антибиотиками.

 
 
 
 
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