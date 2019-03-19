Туристический сувенир – редкое заболевание

Четверо чешских туристов заразились бруцеллезом, редкой болезнью, которая на территории современной Чешской Республики и других развитых странах была полностью подавлена еще 60 лет назад. Туристы побывали в Армении, где употребляли в пищу свежее козье молоко, которое и стало источником заражения бруцеллезом. У одного из путешественников болезнь проявилась лишь через полгода после возвращения из поездки.

Редкое инфекционное заболевание диагностировали в Силезской больнице города Опава. Чтобы избавить пациентов от инфекции, им был назначен продолжительный курс лечения антибиотиками.