Туристам из Нидерландов грозит от 10 до 15 лет за покушение на убийство официанта

Катерина Айзпурвит
18-03-2019
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Прокуратура выдвинула обвинение против двух подданных Нидерландов – братьев Армина и Араша Н., жестоко избивших в апреле 2018 года официанта кафе в центре Праги. Согласно данным экспертизы, побои были настолько тяжелыми, что молодой человек мог умереть, и дело было переквалифицировано как «покушение на убийство». Двоим туристам грозит от десяти до пятнадцати лет тюремного заключения.

В результате побоев официант получил переломы в области головы, мозговое кровотечение и другие травмы, потребовавшие хирургического вмешательства, без которого молодому человеку грозил отек мозга и глубокая кома.

Сбежавшие с места преступления иностранцы были задержаны спустя несколько дней при вылете из пражского аэропорта. Двое были признаны невиновными, троим был вынесен условный приговор и запрет на въезд в Чехию сроком на пять лет. Двое главных подозреваемых оставлены до суда под стражей.

 
 
 
 
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