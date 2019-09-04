Турция готова принять активы недостроенной электростанции, в возведении которой участвовали чешские фирмы

После встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом премьер Чехии Андрей Бабиш заявил о том, что турецкая сторона готова принять активы недостроенной угольной электростанции Adularya, в возведении которой принимали участие чешские фирмы. Однако, как подчеркнул министр промышленности Карел Гавличек, даже в этом случае потери чешских компаний будут весьма значительными.

На проект Adularya Чешский экспортный банк выделил кредит в объеме 12 миллиардов крон (461,5 миллиона евро). В настоящий момент долг по кредиту составляет 11,7 миллиардов крон (450 миллионов евро).