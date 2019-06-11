Триумвират не пришел к единому мнению по поводу законопроекта госбюджета

Лорета Вашкова
11-06-2019 oбновлено
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Триумвират в лице представителей правительства, профсоюзов и работодателей в понедельник не пришел к единому мнению по поводу законопроекта бюджета на 2020 год. Очередное заседание по данному вопросу запланировано на 16 сентября.

Работодателей, в частности, не устраивает планируемый дефицит госбюджета в размере 40 миллиардов крон (1,5 млрд евро), они также требуют увеличения инвестиций в строительство автострад. Профсоюзы критикуют предполагаемый рост зарплат большинства работников общественного сектора на 2% и требуют роста oкладов на уровне не менее 8%.

Министерство финансов в соответствии с данными за апрель в настоящее время прогнозирует рост отечественной экономики на 2,4 процента. В июле прогноз будет уточняться. Глава Минфина А. Шиллерова сообщила, что в случае улучшения прогноза, она готова перейти к переговорам о повышении зарплат и инвестиций.

 
 
 
 
 
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