Три десятилетия назад в Чехословакии кипела «война дефисов»

30 лет назад в Чехословакии вспыхнул спор, названный «война дефисов». Политики выбирали новое название для страны, избавившейся после революции 1989 года от главенствующей роли компартии и решившей равняться на западных соседей из числа капиталистических государств.

Через несколько недель после своего избрания президентом страны, еще Чехословацкой Социалистической Республики, Вацлав Гавел призвал исключить из названия слово «социалистическая». Упомянутый вариант существовал с 1960 года, когда правящая компартия внедрила в новую Конституцию статью о своей «ведущей роли».

В 1969 году было утверждено федеративное устройство данного государства. Призыву нового руководителя государства, стремившегося после бархатной революции изменить направление развития, депутаты Чешского национального совета вняли 6 марта 1990 года.

По-новому страна стала называться – Чехословацкая Республика.

Для словацкой части политической сцены государства и населения выдвинутый вариант оказался абсолютно неприемлемым. Требование о предоставлении большей степени суверенитета сопровождалось предложением внедрить в название дефис, дабы еще раз и особо подчеркнуть федеративное устройство страны, а также равноправное положение двух половин страны.

Такой вариант в свою очередь категорически не устроил чешских политиков. Неутихающи споры стали причиной заявлений о приближающемся конституционном кризисе.

Увещевать, убедить народных избранников попытался президент Вацлав Гавел. Руководитель государства, находившийся в тот момент на лечении, прислал депутатам свое послание, в первом варианте защищая название - Республика Чешско-Словацкая. Письмо с трибуны зачитал депутат Мартини Палоуш: «Все вы хорошо знаете, что дефис, который всем чехам кажется смешным, излишним и некрасивым, означает гораздо больше, чем просто дефис. Его отстранение для словацкого народа является материализацией символа непризнания его идентичности».

Второй предлагавшийся Вацлавом Гавелом вариант был – Чехословацкая Федеративная Республика.

29 марта 1990 года второй вариант, предложенный Вацлавом Гавелом, прошел голосованием, но действовал лишь в течение трех недель.

Следующим новым названием государства, о котором договорились политики, стало сочетание – Чешская и Словацкая Федеративная Республика. Однако и ему было суждено просуществовать лишь до конца 1992 года, когда общее чешское и словацкое государство вовсе перестало существовать.