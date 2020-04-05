Три четверти жителей Чехии одобряют введение чрезвычайных мер

Три четверти жителей Чехии считают правильным принятие правительством чрезвычайных мер, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса. Таковы результаты исследования общественного мнения, проведенного обществом Kantar CZ на рубеже марта-апреля по заказу "Чешского телевидения".

В середине марта количество одобрявших ограничительные меры достигло менее двух третей. Существенно одновременно сократилась численность респондентов, а именно с 31% до 16%, которые считают такие меры "слишком мягкими".

Самое большое доверие у граждан среди лиц, принимающих решение о режиме ограничений, вызывает эпидемиолог Роман Примула, до недавнего времени Глава Центрального кризисного штаба ЧР, ныне отвечающий за внедрение проекта «Умный карантин».