Три четверти чехов доверяет армии и полиции

Катерина Айзпурвит
05-08-2019
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Согласно результатам опроса, проведенного агентством STEM, наибольшее доверие у населения страны вызывает Чешская армия, о которой положительно высказывается 75% опрошенных. Также укрепилось доверие по отношению к полиции, показатели которой оказались самыми высокими за последние 22 года, – 72%. При этом городской полиции доверяет лишь 59% респондентов.

Доверие к Североатлантическому альянсу испытывает 60% опрошенных. Среди них преобладает электорат партии «пиратов», гражданских демократов, христианских демократов, движения STAN и ТОР-09. Недоверие по отношению к НАТО превалирует у граждан, поддерживающих компартию и SPD.

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