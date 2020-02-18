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Три чешские спортсменки сохранили место в списке 20 лучших теннисисток мира

Тимур Кашапов
18-02-2020
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова сохранила третью строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг был опубликован на официальном сайте организации.

Лидирует в списке австралийская теннисистка Эшли Барти, вторую строчку удерживает румынка Симона Халеп. Вторая ракетка Чехии Петра Квитова занимает одиннадцатое место, третья ракетка страны Маркета Вондроушова – семнадцатое.

 
 
 
 
 
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