Три чешские спортсменки сохранили место в списке 20 лучших теннисисток мира

Чешская теннисистка Каролина Плишкова сохранила третью строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг был опубликован на официальном сайте организации.
Лидирует в списке австралийская теннисистка Эшли Барти, вторую строчку удерживает румынка Симона Халеп. Вторая ракетка Чехии Петра Квитова занимает одиннадцатое место, третья ракетка страны Маркета Вондроушова – семнадцатое.
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