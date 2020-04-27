Три американские авиакомпании отменяют прямые рейсы в Прагу

На весь 2020 год три американские авиакомпании отменяют прямые рейсы в чешскую столицу. О таком решении сообщили American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines. Изменение планов авиаперевозчиков связано с падением спроса на перелеты из-за пандемии нового коронавируса.

В настоящее время пражский аэропорт имени Вацлава Гавела принимает минимум самолетов, в марте в Праге было обслужено лишь 434,7 тысячи пассажиров, что составляет снижение пассажиропотока на 64,7%. В связи с этим администрация воздушной гавани уже сообщила о намерении в конце мая уволить 450 сотрудников аэропорта.