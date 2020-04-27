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Три американские авиакомпании отменяют прямые рейсы в Прагу

Антон Каймаков
27-04-2020
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На весь 2020 год три американские авиакомпании отменяют прямые рейсы в чешскую столицу. О таком решении сообщили American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines. Изменение планов авиаперевозчиков связано с падением спроса на перелеты из-за пандемии нового коронавируса.

В настоящее время пражский аэропорт имени Вацлава Гавела принимает минимум самолетов, в марте в Праге было обслужено лишь 434,7 тысячи пассажиров, что составляет снижение пассажиропотока на 64,7%. В связи с этим администрация воздушной гавани уже сообщила о намерении в конце мая уволить 450 сотрудников аэропорта.

 
 
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