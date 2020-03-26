Третья часть населения Чехии имеет возможность работать из дома

Третья часть трудящихся Чешской Республики имеет возможность работать удаленно и 28% активно этим пользуется. Большинство работа из дома устраивает в той же степени или даже больше, чем исполнение обязанностей на обычном рабочем месте. 15% работать удаленно не нравится. Половина чехов работает дома с той же производительностью, что и в офисе, а 25% – эффективнее. Такие данные приводятся в результатах исследования, проведенного агентством Solitea, которое опросило 2000 респондентов.

В настоящее время в связи со введенным карантином по коронавирусу рекордное количество жителей Чехии работает из дома. 4% не используют такую возможность; для 8% таких условий не создал их работодатель. 59% делать этого не позволяет характер их трудовой деятельности — это водители или промышленные рабочие. При этом многие компании перешли на коллективную удаленную работу, полностью закрыв свои офисы.