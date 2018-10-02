Третьи по счету торги по продаже Poldi Kladno потерпели крах. Причиной оказался отказ победителя аукциона выплатить своевременно установленную сумму. Ранее сообщалось о том, что победившая в нем фирма-претендент Elaria Group, основанная лишь в апреле 2018 года, предложила за одно из старейших сталелитейных предприятий страны 256 млн крон (примерно 10 млн евро).

Чешскому информационному агентству ЧТК об этом сообщил управляющий делами Mихал Жижлавский. По словам Жижлавского, устроители следующего аукциона поставили перед собой задачу создать более совершенный механизм проведения торгов, препятствующий барьерам приобретения данного предприятия. Две предыдущих попытки продать Poldi также оказались безуспешными. Победитель апрельского аукциона Compagnia del mediterraneo Steel тоже позже отказался от выплаты оговоренной суммы. По тому же сценарию действовал победитель второго аукциона, компания Warhols Hold.