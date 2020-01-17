Архив передач

Треть торговцев рождественскими товарами нарушили закон

Антон Каймаков
17-01-2020
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Контрольные рейды, проведенные Чешской торговой инспекцией во время рождественских праздников, выявили нечистоплотность ряда продавцов, предлагавших традиционные ярмарочные товары в зимний период. Из 485 ревизий проблемы выявлены в 141 случае. 141. В прошлом году соотношение составляло 444 рейда и 116 нарушений норм торговли.

Чаще всего ошибки касались правил, защищающих интересы потребителей – использование некалиброванных весов при продаже рыбы, проблемы с выдачей покупателям чеков, обман во время торговли разливными напитками.

 
 
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