Треть торговцев рождественскими товарами нарушили закон

Контрольные рейды, проведенные Чешской торговой инспекцией во время рождественских праздников, выявили нечистоплотность ряда продавцов, предлагавших традиционные ярмарочные товары в зимний период. Из 485 ревизий проблемы выявлены в 141 случае. 141. В прошлом году соотношение составляло 444 рейда и 116 нарушений норм торговли.

Чаще всего ошибки касались правил, защищающих интересы потребителей – использование некалиброванных весов при продаже рыбы, проблемы с выдачей покупателям чеков, обман во время торговли разливными напитками.