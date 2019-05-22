Треть молодых чехов остается жить с родителями

Эва Туречкова
22-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Где живут молодые чехи? Опрос на эту тему провели агентство по продаже недвижимости Residomo и центр по изучению общественного мнения STEM/MARK.

Согласно результатам исследования, 40 % чехов в возрасте от 18 до 30 лет живут в съемной квартире или в общежитии, у 23 % есть собственное жилье. Оставшаяся треть проживает в квартире у родителей. 93 % респондентов в подобной ситуации выразили готовность хотя бы частично оплачивать ЖКУ.

По мнению 60 процентов опрошенных, идеальный возраст для начала самостоятельной жизни наступает в 22,5 года. Родной дом покидают раньше женщины, чем мужчины.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31