Треть молодых чехов остается жить с родителями

Где живут молодые чехи? Опрос на эту тему провели агентство по продаже недвижимости Residomo и центр по изучению общественного мнения STEM/MARK.

Согласно результатам исследования, 40 % чехов в возрасте от 18 до 30 лет живут в съемной квартире или в общежитии, у 23 % есть собственное жилье. Оставшаяся треть проживает в квартире у родителей. 93 % респондентов в подобной ситуации выразили готовность хотя бы частично оплачивать ЖКУ.

По мнению 60 процентов опрошенных, идеальный возраст для начала самостоятельной жизни наступает в 22,5 года. Родной дом покидают раньше женщины, чем мужчины.