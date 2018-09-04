Треть чехов желает провести отпуск в космосе

Треть чехов желает отправиться в отпуск в космос, практически половину жителей страны привлекает идея слетать на Марс, а шестьдесят процентов граждан Чехии готово представить себе, что операции будут проводить исключительно медицинские роботы.

Такие результаты показал опрос общественного мнения, проведенный агентством STEM/MARK по заказу организаторов технологической ярмарки Future Port Prague, которая состоится в пражском выставочном центре в Голешовицах 6 и 7 сентября.

По данным исследования, женщины опасаются влияния научно-технического прогресса на здоровье человека, а также на взаимоотношения между людьми. Мужчины не склонны доверять искусственной интеллигенции.