Треть чехов желает провести отпуск в космосе

Треть чехов желает отправиться в отпуск в космос, практически половину жителей страны привлекает идея слетать на Марс, а шестьдесят процентов граждан Чехии готово представить себе, что операции будут проводить исключительно медицинские роботы.
Такие результаты показал опрос общественного мнения, проведенный агентством STEM/MARK по заказу организаторов технологической ярмарки Future Port Prague, которая состоится в пражском выставочном центре в Голешовицах 6 и 7 сентября.
По данным исследования, женщины опасаются влияния научно-технического прогресса на здоровье человека, а также на взаимоотношения между людьми. Мужчины не склонны доверять искусственной интеллигенции.
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