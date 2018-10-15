Треть чехов не следит за новостями в СМИ

Согласно данным исследования, проведенного агентством Median по заказу Фонда независимой журналистики, третья часть населения Чехии в возрасте от 15 до 79 лет вообще не следит за новостями в СМИ или делает это крайне редко. Новостные ленты не вызывают никакого интереса у людей младшего возраста.

Интерес к новостям в СМИ не испытывают молодые жители городов, равнодушные к политике, интересующиеся модой, музыкой и т.д., для которых основным источником информации служит Интернет, прежде всего социальные сети. 10% чехов вообще не доверяет средствам массовой информации. Средний возраст таких людей составляет 48 лет; они редко пользуются Интернетом и крайне недоверчиво относятся к рекламе.