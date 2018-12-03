Транспортное сообщение затруднено из-за гололеда

Эва Туречкова
03-12-2018
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В Чехии и Моравии в понедельник в первой половине дня было серьезно затруднено движение из-за гололеда, образовавшегося на дорогах после продолжительного дождя. С наибольшими проблемами водители сталкивались в регионах Высочина, в Оломоуцком и Пардубицком краях.

По той же причине остановились также многие поезда. Наибольшие проблемы были зафиксированы в районе железнодорожного узла Чешская-Тршебова, как по направлению в Прагу, так и в Оломоуц и Брно. Национальному перевозчику «Чешские железные дороги» пришлось на многих участках заменить электрические локомотивы дизельными.

 
 
 
 
 
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