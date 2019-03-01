Транспортникам выплачены дотации в объеме 2-х миллиардов

Общая сумма дотаций, перечисленная из чешской казны пассажирским транспортными компаниями за перевозку студентов и пенсионеров по льготным ценам, составила в 2018 году 2 миллиарда крон (77 миллионов евро). Самую большую дотацию получила компания Чешские железные дороги – 846 миллионов крон (32,5 миллиона евро).

Согласно правительственному проекту, студенты в возрасте до 26 лет и пенсионеры старше 65 лет с 1 сентября 2018 года могут получить скидку на проезд в автобусах и по железной дороге в объеме 75%. Разницу между льготной ценой билета и рыночной стоимостью проезда транспортным фирмам компенсируется из государственного бюджета. После введения упомянутых льгот пассажиропоток в стране увеличился на несколько процентов.