Transparency International за открытое обсуждение дела Бабиша

В среду, 19 июня, неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International в своем пресс-релизе заявила, что президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру не следует вести переговоры с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем о ходе проверки ЕС по предполагаемому конфликту интересов за закрытыми дверями. По мнению антикоррупционной организации, необходимо, чтобы дискуссия о возможном возврате финансов, полученных из европейских фондов, была открытой.

Премьер-министр ЧР Андрей Бабиш встретится с Юнкером в четверг перед саммитом ЕС. Две недели назад премьер-министр Чехии заявил, что хочет переговорить с главой комиссии о проверке его предполагаемого конфликта интересов.