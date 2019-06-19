Transparency International за открытое обсуждение дела Бабиша

Ирина Ручкина
19-06-2019
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В среду, 19 июня, неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International в своем пресс-релизе заявила, что президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру не следует вести переговоры с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем о ходе проверки ЕС по предполагаемому конфликту интересов за закрытыми дверями. По мнению антикоррупционной организации, необходимо, чтобы дискуссия о возможном возврате финансов, полученных из европейских фондов, была открытой.

Премьер-министр ЧР Андрей Бабиш встретится с Юнкером в четверг перед саммитом ЕС. Две недели назад премьер-министр Чехии заявил, что хочет переговорить с главой комиссии о проверке его предполагаемого конфликта интересов.

 
 
 
 
 
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