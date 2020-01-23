Transparency International: В ЧР наблюдается проблема коррупции и растущее влияние олигархов

Причиной снижения рейтинга Чехии в международном индексе восприятия коррупции является приватизация государства олигархами, плохая работа органов регулирования и отсутствие прозрачности в государственных заказах и предоставлении субсидий. Об этом сегодня журналистам заявил глава чешского отделения неправительственной антикоррупционной организации Transparency International Давид Ондрачка.

По сравнению с прошлым годом рейтинг Чешской Республики снизился на шесть позиций - с 38-ой до 44-ой из 180 возможных, отставая от среднего показателя по Европейскому союзу.