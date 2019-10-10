Transparency International требует пересмотреть решение о прекращении административного производства в отношении премьер-министра ЧР

Transparency International сообщила о том, что подала ходатайство в Министерство юстиции ЧР с требованием пересмотреть решение о прекращении административного производства в отношении премьер-министра Андрея Бабиша по подозрению в конфликте интересов. Организация направила текст ходатайства Генеральному прокурору Павлу Земану, который может подать оспорить соответствующее решение Краевого управления Центрально-чешского края.

Административное дело было закрыто в конце сентября. Именно Transparency International ранее указала на возможный конфликт интересов Андрея Бабиша, который, по мнению организации, будучи премьером, продолжал контролировать Agrofert и принадлежавшие ему СМИ. Делом занимались местные органы власти населенного пункта Черношице, под который подпадают и Пругонице, где Бабиш проживает, а затем администрация Центрально-Чешского края. Это, по мнению Transparency International, ставило под сомнение незаинтересованность властей в исходе дела, так как гетманом Центральной Чехии является Ярослава Покорна-Ерманова, близкий сотрудник Андрея Бабиша по партийной линии.