Transparency International пригрозила судом премьеру страны

Занимающаяся борьбой с коррупцией международная неправительственная организация Transparency International требует официальных извинений от премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который, по заявлению представителей TI, неоднократно обвинял организацию в коррумпированности. В своем обращении Transparency International требует, чтобы Андрей Бабиш в течение недели в письменном виде извинился за «неправдивые обвинения». В противном случае организация намерена обратиться в суд с целью защиты своей репутации.
Реакция премьера на требование неправительственной организации в настоящее время неизвестна.
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