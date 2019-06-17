Transparency International пригрозила судом премьеру страны

Антон Каймаков
17-06-2019
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Занимающаяся борьбой с коррупцией международная неправительственная организация Transparency International требует официальных извинений от премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который, по заявлению представителей TI, неоднократно обвинял организацию в коррумпированности. В своем обращении Transparency International требует, чтобы Андрей Бабиш в течение недели в письменном виде извинился за «неправдивые обвинения». В противном случае организация намерена обратиться в суд с целью защиты своей репутации.

Реакция премьера на требование неправительственной организации в настоящее время неизвестна.

 
 
 
 
 
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