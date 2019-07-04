Transparency International подаст в суд на премьер-министра Чехии

Тимур Кашапов
04-07-2019
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не принес извинений международной неправительственной организации, занимающейся борьбой с коррупцией, Transparency International, которую он неоднократно обвинял в коррумпированности. В своем обращении, опубликованном неделю назад, TI требовала, чтобы Бабиш в течение недели в письменном виде извинился за «неправдивые обвинения». В противном случае организация пригрозила обратиться в суд с целью защиты своей репутации.

«Адвокат Андрея Бабиша заявил, что премьер-министр не собирается извиняться перед нашей организацией», - сообщил представитель TI Давид Котора. По его словам, Transparency International уже на следующей неделе направит все необходимые документы в суд.

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