Transparency International подаст в суд на премьер-министра Чехии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не принес извинений международной неправительственной организации, занимающейся борьбой с коррупцией, Transparency International, которую он неоднократно обвинял в коррумпированности. В своем обращении, опубликованном неделю назад, TI требовала, чтобы Бабиш в течение недели в письменном виде извинился за «неправдивые обвинения». В противном случае организация пригрозила обратиться в суд с целью защиты своей репутации.

«Адвокат Андрея Бабиша заявил, что премьер-министр не собирается извиняться перед нашей организацией», - сообщил представитель TI Давид Котора. По его словам, Transparency International уже на следующей неделе направит все необходимые документы в суд.