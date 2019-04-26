Transparency International обратилась в суд с иском против канцлера президента

Лорета Вашкова
26-04-2019
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Неправительственная организация Transparency International (TI) обратилась в суд с иском против канцлера президента Чехии Вратислава Мынаржа, который подозревается в махинациях с дотациями на сумму 32 млн крон, использованных им на строительство собственного пенсиона.

TI сообщила об этом в пятницу в пресс-релизе. Согласно информации, прозвучавшей в программе «Чешского телевидения» Reportéři ČT, Мынарж получил субсидии на строительство своего пенсиона в Oсветиманах в Угерско-Градиштьской области от Министерства образования ЧР и Евросоюза.

Получателем денежных средств стало основанное канцлером объединение, а также принадлежащая ему компания. По данным TI, данные объединение и фирма нарушили условия получения субсидий. Мынарж не комментировал обвинения по поводу нарушения условий.

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