Transparency International обратилась в суд с иском против канцлера президента

Неправительственная организация Transparency International (TI) обратилась в суд с иском против канцлера президента Чехии Вратислава Мынаржа, который подозревается в махинациях с дотациями на сумму 32 млн крон, использованных им на строительство собственного пенсиона.

TI сообщила об этом в пятницу в пресс-релизе. Согласно информации, прозвучавшей в программе «Чешского телевидения» Reportéři ČT, Мынарж получил субсидии на строительство своего пенсиона в Oсветиманах в Угерско-Градиштьской области от Министерства образования ЧР и Евросоюза.

Получателем денежных средств стало основанное канцлером объединение, а также принадлежащая ему компания. По данным TI, данные объединение и фирма нарушили условия получения субсидий. Мынарж не комментировал обвинения по поводу нарушения условий.