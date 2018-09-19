Transparency International ČR подозревает премьера в конфликте интересов

Организация Transparency International ČR (TI) отправила вторую жалобу, в которой глава правительства Чешской Республики Андрей Бабиш подозревается в конфликте интересов. TI считает, что премьер до сих пор руководит холдингом Agrofert, хотя официально ему это запрещено, и фирма в свое время была переведена введение трастового фонда. Agrofert является получателем дотаций из фондов Европейского союза. В этот раз жалоба Transparency International направлена в Европейскую комиссию.

Высказанные в его адрес обвинения Андрей Бабиш назвал бессмыслицей.