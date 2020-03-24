Трансграничных работников из Чехии обязали подыскать себе в соседних странах временное жилье

Вследствие эпидемии коронавируса нового типа правительство вновь ужесточило правила пересечения границы для лиц, трудоустроенных за рубежом и ежедневно въезжающих в Австрию и Германию и выезжающих оттуда назад в Чехию. Согласно рекомендации Кабмина ЧР от 23 марта, в случае намерений лиц данной категории и далее трудиться в этих странах, они обязаны с четверга, 26 марта, подыскать себе жилье по месту работы, предпожительно на три недели.

По возвращении данные лица будут находиться дома две недели на карантине, сообщил после заседания правительства министр внутренних дел Ян Гамачек.

Жителей Чешской Республики, трудоустроенных в Польше и Словакии, изменение правил не коснется. «Режим пересечения ими границ в данном случае останется прежним, так как эпидемия коронавируса нового типа в этих странах не является настолько масштабной, к тому же в Словакии и Польше работает намного меньше чехов, чем в Австрии и Германии», – отметил глава МВД.

Председатель кризисного штаба Роман Примула в выходные сообщил, что, согласно тестированию, 10% трансграничных работников заражено коронавирусом. Поэтому он считает целесообразным полностью запретить пересечение границы.