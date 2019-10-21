Трамваи на Вацлавскую площадь вернутся в 2023 году

Как сообщила мэрия Праги, движение трамваев по Вацлавской площади может быть восстановлено в 2023 году. С небольшими изменениями будет реализован проект победителя архитектурного конкурса фирмы Cigler-Marani. Рельсы будут проложены там, где ныне находится проезжая часть для автомобилей (изначально трамваи должны были ездить посередине площади, а не по краям). Центральная часть верхней половины Вацлавской площади после реконструкции будет украшена дополнительными рядами деревьев, появятся новые тротуары.

Предполагается, что все необходимые для строительства разрешения будут получены к концу 2021 года. Прокладка рельсов может начаться в 2022 году, а на рубеже 2022-23 годов вновь откроется движение трамваев, которые с Вацлавской площади были отстранены в начале 1980-х годов.