Товар года – сено

Засуха привела к стремительному росту цен на сено. За большой тюк, который в прошлом году стоил около 600 крон (23,3 евро), сегодня запрашивают в три раза больше. Чешские хозяйства, заготавливающие сенаж, получают множество запросов от фермеров из Германии.

Некоторым чешским скотоводам цена на уровне 2000 крон за тюк не по карману, что заставляет их отправлять животных на бойню. Соответствующий опрос провело агентство ČTK.