Торговая палата и профсоюзы обратились к правительству ЧР за разъяснениями

В среду, 15 апреля, Чешская торговая палата совместно с профсоюзами и предпринимательскими ассоциациями опубликовало обращение к правительству ЧР, где выразили недовольство госпланом о постепенном открытии магазинов, общественных и культурных учреждений. В заявлении сказано, что данный план «слишком медленный консервативный и нелогичный».

Чешская торговая палата совместно с профсоюзами и предпринимательскими ассоциациями призывает правительство опубликовать имеющиеся материалы, на основании которых был составлен план смягчения мер ЧП. В этих материалах также должна присутствовать информация о том, как на открытие магазинов, ресторанов и других заведений из сферы услуг повлияет увеличение или уменьшение количества зараженных в ближайшее время.