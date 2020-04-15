Архив передач

Торговая палата и профсоюзы обратились к правительству ЧР за разъяснениями

Ирина Ручкина
15-04-2020
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В среду, 15 апреля, Чешская торговая палата совместно с профсоюзами и предпринимательскими ассоциациями опубликовало обращение к правительству ЧР, где выразили недовольство госпланом о постепенном открытии магазинов, общественных и культурных учреждений. В заявлении сказано, что данный план «слишком медленный консервативный и нелогичный».

Чешская торговая палата совместно с профсоюзами и предпринимательскими ассоциациями призывает правительство опубликовать имеющиеся материалы, на основании которых был составлен план смягчения мер ЧП. В этих материалах также должна присутствовать информация о том, как на открытие магазинов, ресторанов и других заведений из сферы услуг повлияет увеличение или уменьшение количества зараженных в ближайшее время.

 
 
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