Топливо в Чехии продолжит дешеветь

Цены ГСМ в Чехии в ближайшее время продолжат снижаться, однако темпы снижения будут заметно ниже, чем в последние несколько недель, сообщает ČTK со ссылкой на прогнозы экономистов. Для Чехии – это хорошая новость, которая позволит сократить потери, вызванные ограничительными мерами, принятыми в рамках борьбы с эпидемией коронавируса нового типа.

По мнению специалистов, соглашение ОПЕК+ о рекордном сокращении добычи нефти с 1 мая не приведет к значительному подорожанию сырья на мировых рынках. До восстановления спроса цены на нефть останутся на нынешнем уровне.