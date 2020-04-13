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Топливо в Чехии продолжит дешеветь

Тимур Кашапов
13-04-2020
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Цены ГСМ в Чехии в ближайшее время продолжат снижаться, однако темпы снижения будут заметно ниже, чем в последние несколько недель, сообщает ČTK со ссылкой на прогнозы экономистов. Для Чехии – это хорошая новость, которая позволит сократить потери, вызванные ограничительными мерами, принятыми в рамках борьбы с эпидемией коронавируса нового типа.

По мнению специалистов, соглашение ОПЕК+ о рекордном сокращении добычи нефти с 1 мая не приведет к значительному подорожанию сырья на мировых рынках. До восстановления спроса цены на нефть останутся на нынешнем уровне.

 
 
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