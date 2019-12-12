Топ-менеджер «Шкоды» остается в Латвии под подпиской о невыезде по делу о коррупции в транспортной компании Риги

Как напоминает «Чешское Радио», 73-летний Владислав Козак, менеджер высшего звена компании Škodа Transportation, уже год находится в Латвии, где с него взята подписка о невыезде. Латвийские правоохранительные органы подозревают Козака в сообщничестве при даче взятки в размере 800 тыс. евро. Взятка была связана с тендером на поставку транспортному предприятию Rīgas Satiksme автобусов, трамваев и троллейбусов на общую сумму 270 млн евро.

13 декабря 2018 г. полицейские Латвии и Польши провели совместную операцию по задержанию подозреваемых, поскольку в афере также фигурировал польский производитель автобусов Solaris. Часть времени задержанный Владислав Козак провел за решеткой и позже был выпущен на свободу без права покинуть Латвию. Коррупционный скандал затронул высшие эшелоны власти и привел к отставке мэра Риги Нила Ушакова.

Всего, по версии следствия, за покупку и поставку в Ригу общественного транспорта предприятия Чехии и Польши дали взятки на общую сумму около 13 млн евро. В получении взяток подозревают как сотрудников самой компании, так и чиновников Рижской думы.